香港東網引述美國海軍太平洋艦隊宣佈，洛杉磯級攻擊核潛艇「傑斐遜市號」週四（16日）完成從夏威夷州珍珠港轉至關島作為基地，是該艦7年內第2次更換母港。日本防衛省統合幕僚監部周五（17日）通報，遼寧號率3華艦 穿宮古海峽入太平洋。

美國海軍太平洋艦隊周四表示，「傑斐遜市號」上週三（8日）駛離夏威夷州珍珠港—希卡姆聯合基地並前往關島海軍基地，加入在關島的前沿部署海軍部隊。該艦2014年首次更換母港，由原先的加州洛馬岬海軍基地轉至夏威夷州，之後在當地接受例行的維護及升級工程，並定期部署到印太地區巡航及執行任務。

美國軍方期待「傑斐遜市號」支援美國及太平洋艦隊的目標，稱這次更換母港可以縮短該艦在印太地區的反應時間，該地區的安全環境需要美國海軍前沿部署最有能力的船艦。「傑斐遜市號」1992年服役，排水量逾6900噸，配備140名官兵，可以執行反潛作戰、反艦作戰、打擊作戰，以及情報、監視、偵察等各種任務。

★遼寧號率3陸艦 穿宮古海峽入太平洋

此外，日本防衛省統合幕僚監部周五（17日）通報，以中國解放軍海軍航空母艦「遼寧號」及055型萬噸級驅逐艦「南昌號」為首的4艘艦艇，前一天經宮古海峽由東海駛入太平洋後往南航行，未知是否前往南海；「遼寧號」在太平洋期間出動艦載戰機。

通報稱，日本海上自衛隊週三（15日）早上11時許，在長崎縣男女群島以西350公里的海域，發現中國海軍航空母艦「遼寧號」、055型驅逐艦「南昌號」、054A型護衛艦「日照號」，以及一艘901型綜合補給艦航向東南方。上述中方軍艦週四（16日）通過沖繩本島和宮古島之間的海域，駛向太平洋並往南航行。與此同時，日方發現中方艦載直升機在東海及太平洋期間升降，艦載戰機則在太平洋時升降。

與此同時，日本海上自衛隊派出由直升機驅逐艦改裝為航空母艦的「出雲號」、驅逐艦「秋月號」以及P1和P3C海上巡邏機，對這批中方軍艦收集情報及警戒監視。