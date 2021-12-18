江聰淵投票 對宜蘭縣公投有信心 10:322021/12/18 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨籍宜蘭市長江聰淵今天投完票後表示，宜蘭縣4個不同意有機會能全部贏過同意票。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍宜蘭市長江聰淵今天（18日）上午前往投票後，接受媒體訪問時表示，早上8點剛開始投票時有些排隊情形，其餘時間是民眾來了，隨時可以投票，這次公投案投票率可能不會很高，但真理是愈辯愈明，民眾對「不同意」的接受度都很高，對宜蘭縣部分非常有信心。 江聰淵表示，總統大選時宜蘭是非執政縣市中，蔡英文總統得票率最高的縣市，有信心4個不同意會全部贏過同意票，全國的部分有可能1、2個案會有非常接近的情形，但恐怕不會過半、達到門檻。 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 #有信心 #江聰淵 #宜蘭縣 #投票 #投票率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市長黃敏惠伴母在圈選處投票 市選委會：老弱長者可由家人陪同 09:322021/12/18 政治 香港立法會選舉明投票 僅3人自稱民主派 04:102021/12/18 焦點新聞 蘇偉碩樂觀估投票率破5成 籲全民投票對抗造謠國家隊 08:332021/12/18 政治 郭國文7點半投票所排隊搶頭香 投完票衝牛墟宣講 09:432021/12/18 政治 投下公投票 證明「小英，你錯了」 04:102021/12/18 時論廣場 1218公投》以恐嚇訊息影響投票 蘇偉碩告發陳吉仲違反公投法 04:102021/12/18 焦點要聞 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 決戰1218》 四大公投即時開票 16：00請看《中時新聞網》 07:152021/12/18 政治 張麗善完成公投投票：無論結果如何 冷靜面對投票結果 09:362021/12/18 政治 決戰1218》顏寬恒8點投票：政府政策 民眾不是得照單全收 09:222021/12/18 政治 決戰1218》完成公投投票 鄭文燦呼籲民眾慎重行使公民權利 09:052021/12/18 政治 政治熱門新聞 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳多「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》「明天會去投票嗎？」街訪民調 民眾反應跌破眼鏡 - 政治 決戰1218》開始投票了 郭正亮、黃揚明分析民調爆還有變數 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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