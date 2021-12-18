民進黨籍宜蘭市長江聰淵今天（18日）上午前往投票後，接受媒體訪問時表示，早上8點剛開始投票時有些排隊情形，其餘時間是民眾來了，隨時可以投票，這次公投案投票率可能不會很高，但真理是愈辯愈明，民眾對「不同意」的接受度都很高，對宜蘭縣部分非常有信心。

江聰淵表示，總統大選時宜蘭是非執政縣市中，蔡英文總統得票率最高的縣市，有信心4個不同意會全部贏過同意票，全國的部分有可能1、2個案會有非常接近的情形，但恐怕不會過半、達到門檻。