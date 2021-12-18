東方線上本周舉辦2022年消費者生活型態趨勢研討會，協助品牌經營者面對的兩年疫情狀態下的台灣消費市場。東方線上執行長蔡鴻賢透過東方線上E-ICP研究數據指出，疫情影響消費板塊變動，企業要注意正在加速、移動，以及慢下來的消費變化，找到跟消費者的最適連結。其中，東方線上E-ICP消費者行銷資料庫2021-2022年資料顯示，44％消費者使用過外送平台服務，平台服務首先開展的區域北北桃消費者過半使用過外送平台，甚至有3成每周至少使用一次，顯示懶人經濟竄起，而在疫情後也難以改變。

東方線上消費者行銷資料庫調查指出，在2021年，消費者追求風格以及在意風格反轉拉高，7成消費者願意多花一點錢購買有特殊風格的品。而在大環境的不安感中，對於日常生活用品的風格在乎程度，以及空間的品味更上歷10年高峰。

在疫情衝擊之下，消費者數位化程度再次拉高。蔡鴻賢提醒，消費者並不完全黏著於大型數位店商平台，更將人與人的連結、支付與物流的進化，在數位世界實現更暢旺的C2C市場。同時，與企業品牌的關係，亦透過企業app成為接觸的首站，相較原生數位平台，實體通路的app服務更受依賴。

疫情影響全球經濟運作，連帶在回穩時刻面臨海運塞港、缺貨缺料缺工，最後導致成本上升，勢必走上漲價一途。政大企管系教授別蓮蒂觀察，消費者在媒體以及廠商陸續喊漲的訊息催化下，已經有萬物齊漲的準備，齊心對抗疫情的態度。在波動中，反而有助調整策略，搶市占率。調配得當時亦可藉此機會，重新做品牌定位，建立不同的形象。

透過東方線上11月線上調查資料顯示，與疫情前相比，逛街、看電影、聚餐，均尚未回到原本消費頻次水準；而網購、外送餐點、視訊，持續在高點，用過不回頭。而在穿著部分，消費者也偏向維持休閒打扮，減少穿正式的服裝或是皮鞋高跟鞋。