根據交通部統計，今年1-9月道路交通事故達25萬6188件，死亡人數達2186人，受傷人數更高達33萬9986人，交通事故每月數字都在增加中，也凸顯強化全民安全意識及相關保障的重要性。要究竟應該怎麼保，才能擁有完整的行車保障？國泰產險建議，欲投保到最適宜的車險商品，應對自身風險需求有所掌握，並適度搭配任意險投保，以強化民眾上路的保護力。

一般來說，要強化自身行車安全保障，應先對自身風險需求有所掌握，而在評估風險需求時，應包含預算、用車習慣、車子現況以及事故後的財務負擔能力等面向，並應將可能遭遇的危險情境納入考量，找到對應的保險商品，來替自己的車險保單把關。

目前保險市場中，已有多種任意險，能強化民眾上路的保護力，依賠償對象可概分為兩類─「保對方」和「保自己」。「保對方」的如政府所要求投保的強制險，其為保障對方的人身安全保險，但保額有限制，若想增加保障額度，可搭配任意險投保，而「第三人責任險」和「超額責任險」，即是用以升級對車外第三人(對方體傷、財損)的保障；「保自己」的如「駕駛人傷害險(自己體傷)」和「車體險(自己車損)」，可用來提高「自我」的保護力。消費者可依自身的需求，選擇不同商品，適度將風險轉嫁給保險公司，以減輕事故發生時被求償鉅額賠款的壓力。

市面上車險組合多元，分析自身需求，並檢視自己的保單，就能輕鬆打造出適合自己的車險保障，也可考慮國泰產險推出的車險套裝組合，組合內容將行車時可能會面臨的風險都考量進去，不僅保障自己也保障他人，為增加民眾投保彈性，國泰產險有六種不同組合，讓民眾能依照不同的車齡、預算、進口、國產、使用頻率等面向進行最適選擇。