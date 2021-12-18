今年至明年持續鑽研於精準用藥的深度與廣度運用，以因應癌症市場的不同需求，慧智(6615)基因總經理洪加政指出，公司今年與台灣癌症基因會合作BRCA1/2基因檢測，為許多患者服務，未來將擴大使用群眾，研發HRD基因檢測，以婦癌檢測為主(卵巢癌、乳癌、子宮內膜癌等)造福更多病患，並將推出腫瘤突變負荷TMB檢測，以輔助免疫療法預測及診斷。

慧智基因近年針對不同癌別、不同基因突變而設計一系列精準用藥基因檢測，包括BRCA1/2基因檢測、同源重組修復缺失（HRD）基因檢測、全國首創子宮內膜癌基因分型檢測、前列腺癌（攝護腺癌）基因檢測套組、為輔助免疫療法而推出腫瘤突變負荷量TMB檢測，持續增加癌症多元領域及精準醫療布局。其中，慧智基因最新推出的同源重組修復缺失檢測HRD，將可為一半的卵巢癌患者找出標靶用藥，以實現對症下藥與提升個化人的治療方針。

慧智基因推出全台唯一專為前列腺癌標靶治療設計的基因套組與BRCA1/2基因檢測，希望透過基因檢測找出適用PARP抑制劑的癌病患，僅需2-3周即可協助患者精準掌握，以製訂未來的治療方針。

洪加政指出，每個人身上都帶有 BRCA1及BRCA2兩個基因，一旦這兩個基因發生了問題 (突變/變異)，即易引發癌症，在女性身上，則容易提高罹患乳癌與卵巢癌的風險；而若在男性身上，將大大增加前列腺癌及男性乳癌的風險。