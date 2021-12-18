2021年全球經濟隨著疫苗問世及施打率提升而逐步復甦，低基期效益帶動表現優於預期。展望2022年，全球經濟預期可望持續成長，但通膨成為市場關注焦點。群益金融集團認為，後續趨勢變動需關注包括全球央行縮減貨幣寬鬆（QE）規模及升息動態等4項焦點。

群益金融集團指出，新冠肺炎變種病毒使各國歷經數波疫情高峰，所幸隨著疫苗陸續問世、施打率普遍提高，重症及死亡病例有效降低，使各國不再大規模採行嚴格封鎖措施，降低對經濟衝擊，加上低基期效應，使2021年全球經濟表現優於預期。

展望2022年，國際經研機構預測後疫情時期的全球經濟可望持續復甦，國際貨幣基金（IMF）10月對全球經濟成長率預估維持4.9％。不過，需求大增加上運輸瓶頸與零組件短缺，使物價高漲成為市場矚目焦點，後續須持續關注全球央行縮減QE規模與升息動態。

市場資金方面，為協助經濟復甦，群益預期主要國家央行仍將維持較寬鬆的貨幣政策。不過，由於市場資金過度氾濫，美國聯準會已自11月起開始縮減購債，主席鮑爾並預告已有共識將加速QE退場速度，營造有利升息的環境來因應通膨升溫挑戰。

群益投顧董事長蔡明彥認為，全球通膨預期將在明年首季見頂，但明年全年普遍仍將高於疫情前，且僅有美國預估維持在政策目標區之上。而美國聯準會對通膨態度轉鷹，以目前數據判斷最快將在明年第二季展開升息，市場預期明後2年將各升息3次。

整體而言，群益認為2022年全球總體經濟應關注4焦點。首先為新冠肺炎疫情後續發展，雖然「和疫情共處」將成為常態，仍需持續留意疫情對經濟及社會動態的擾動。

其次，美國拜登政府推動的擴大基建投資法案已獲兩院通過，重建更好未來法案目前則獲眾議院通過，後續可留意能源、金融、大型醫藥、基礎建設等相關政策後續發展。

再者，由於全球通膨升溫，未來美、歐、日三大央行的利率會議聲明與政策指引，將影響投資人對升息時間點的預期，並牽動股債匯市波動。至於台灣央行是否跟進升息，蔡明彥則認為主要將視資金變動狀況而定，不一定會跟隨聯準會步調進行。

最後，中國大陸電力存在結構性缺口，電力荒將延續至明年初，加上「能耗雙控」限制高耗能、高排放的「兩高」項目盲目發展，塑化、鋼鐵、造紙等高耗能產業將受到長期減產限制。不過，為達到2060年碳中和目標，將對綠能發電、電動車、儲能產業帶來長線商機。