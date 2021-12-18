一名婦人正慎重地投下公投票。（胡健森攝）

四大公投案今（18）日舉行投票，宜蘭地區疑似因為天氣寒冷還偶而飄起毛毛雨，影響民眾出門投票意願，上午投票的情形並不踴躍，如果一整天都是這樣的狀況，此次公投宜蘭縣的投票率可能會相當低。

即使正反立場各異的各方立場賣力動員催票，但似乎仍不敵天候的影響力，宜蘭地區今天上午前往投票所的民眾並不踴躍，幾乎是「隨到隨投」，沒有出現排隊等候投票的人潮；有選務工作人員笑說，原本還擔心投票民眾會非常多，除了加強體溫量測及手部消毒工作，另特別規畫排隊的防疫間隔距離，不料間隔規畫完全沒派上用場。

除了上午的投票情況不踴躍，另一個觀察到的現象就是前往投票的人大多是具有一定年紀的民眾，偶而見到年輕人，也是陪同家人前往；選務工作人員說，這應該與年輕人的生活習慣有關，可能是前一天較晚睡，上午還沒起床，或許吃過午餐，天氣轉為暖和之後，就會有比較多的年輕人出門投票。