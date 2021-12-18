彰化一名張姓男大生，3年前帶著當年只有16歲的小女友小芬（化名），回高中母校辦理折抵兵役役期，一時「性起」，2人衝進廁所裡啪啪，玩起四腳獸劇情，張男還把過程拍下來，小芬的媽媽發現後憤而提告， 彰化地院審理後，將張男依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，判決有期徒刑6月，緩刑2年，並須接受3場法治教育。

張男2018年與小芬為情侶，但當時小芬只有16歲，同年7、8月間，張男為回高中母校辦理折抵兵役役期，邀小芬陪同一起去，不料2人辦完後到廁所上演四腳獸，張男還將過程全部拍下，被小芬的母親發現，將張男一狀告上法院。

彰化地院審理後指出，考量張男當時只有19歲，年少精力旺盛，對於性或情慾之追求不免好奇衝動，且2人是在約會的情形下進行，加上對話中互稱「老公」、「老婆」，更互傳情書，顯然是一般熱戀中的男女朋友關係，犯後又坦承犯行，相關影片也在2人分手後刪除，只因小芬的母親無調解意願而未能和解，依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，判處張男有期徒刑6月，緩刑2年，並須接受3場法治教育。