花蓮縣長徐榛蔚今上午偕同丈夫、立委傅崐萁，前往位在吉安國中內的投票所進行投票。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚今上午偕同丈夫、立委傅崐萁，前往位在吉安國中內的投票所進行投票。（羅亦晽攝）

立委傅崐萁與妻、花蓮縣長徐榛蔚投完票受訪表示，4項公投案，關係代代兒孫發展的抉擇時刻，雖然今天降溫，「若這是一個變天徵兆，希望民權能得到伸張」。（羅亦晽攝）

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4大公投今天投票，花蓮縣長徐榛蔚上午偕同丈夫、立委傅崐萁，前往位在吉安國中內的投票所進行投票，投完票後，傅受訪表示，這4項公投案，關係代代兒孫發展的抉擇時刻，雖然今天降溫，「若這是一個變天徵兆，希望民權能得到伸張」，同時也期望結果能天佑台灣。

花蓮縣有27萬餘人有投票權，全縣共327個投開票所，徐榛蔚今早9時37分許，和傅崐萁一同到第144投開票所吉安國中投票，2人看起來心情不錯，可能因為是單純公投，現場人潮不多，不用排隊，2人均在5分鐘內，完成投票。

傅崐萁受訪表示，台灣到了一個民主發展最關鍵的時刻，未來到底是民進黨專政30年，還是依然有民主開放的社會；未來到底是家家戶戶都要吃萊克多巴胺的毒豬，還是要用1度6、7塊的綠電，以及物價飆漲3倍、4倍、5倍，台灣社會是否能夠承擔。

他接著說，這已經到了最後關鍵抉擇的一個路口，今天出來投下神聖的一票，也希望全國鄉親都能出來投票，畢竟500萬票的門檻，如果沒有達到的話，以後所有公投都被沒收，關鍵的時刻，希望大家能夠勇敢做自己，出來投票。

有媒體詢問，因今天花蓮氣溫驟降，是否擔心投票率低，傅表示，這是一個關係代代兒孫未來發展的最後抉擇的時刻，天氣雖然有降溫，「但這如果是一個變天的徵兆的話，我們也希望今天民權能得到伸張」。

由於傅崐萁與徐榛蔚在公投前3天，在全縣掃街宣講，面對媒體詢問，對於今天的投票結果，怎麼看，他說，這是盡最大的力量讓人民了解，過去四大公投很多的百姓鄉親都不了解各中原因，我們有責任跟義務儘量的來宣導，至於結果希望天佑台灣。