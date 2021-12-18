投開票所不見排隊人潮。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今早完成公投。(曹婷婷攝)

今天是四大公投投票日，由於台南市向來為綠營票倉，民進黨府院三巨頭選前黃金周到台南催票，期待台南能衝高投票率、要拿到第一名，但截至上午10點並未湧現投票人潮，台南市長黃偉哲說，當然希望大家能踴躍投票，但他自己沒壓力，尊重民眾選擇。

以往總統、縣市長選舉等大選，台南幾乎每次都投出最高的投票率，不過，今天一早各投開票所雖陸續有民眾現身投票，但稱上不踴躍，民進黨台南市黨部統計到上午10點，投票率為9.34％。

台南市投票權人總人數約159萬人，其中，最大票倉位於永康區，投票權人人數為19萬6894人，不過，今早永康區包括崑山國小、三村國小等多處投開票所投票人數，遠不及以往大選的熱絡。

面對民眾對公投不踴躍恐衝擊投票率，黃偉哲表示，尊重民眾的選擇，但他也說，由於公投未與公職選舉一起舉行，確實也預料到投票的人會減少，他說，能做的就是呼籲民眾走出家門投票，依法行使自己的權利。