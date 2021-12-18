記憶體品牌十銓(4967)積極布局工控領域多年，面對DDR5新世代的來臨，最新發表DDR5 ECC DIMM及DDR5 R-DIMM工業級伺服器記憶體，提前布局次世代伺服器多元發展。

隨著近年來人工智慧(AI)及數據中心高效能運算(HPC)應用穩定成長，記憶體規格持續朝大容量、高效能的方向驅動，十銓科技以DDR5工業級伺服器記憶體提前布局，提供工業解決方案的多樣化選擇。

十銓科技工控DDR5系列產品，含U-DIMM、SO-DIMM及WT-DIMM（寬溫），已於2021年第三季陸續送樣至高效能筆記型電腦、網通及工業用電腦等產業，並正式進入量產階段；伺服器記憶體系列則預計於2022年第一季開放相容性驗證。

新一代DDR5工業級伺服器記憶體速度可達6400MT/s，最高容量上限可達128GB，整體功耗降低至1.1V，並分別以「供電架構」及「通道架構」兩大全新技術開發為特點。全新供電架構將電源管理從主機板轉移至記憶體模組(DIMM)本身，有效提升訊號完整性並強化抗干擾能力；通道架構的更新則是於每個記憶體模組(DIMM)設置兩個獨立子通道，提升記憶體的存取效率，滿足智慧平台應用升級需求。

針對高度敏感的醫療設備、飛機控制系統、銀行數據庫服務及大數據資料伺服器等，十銓科技DDR5工業級伺服器記憶體導入更加嚴謹的Row Hammer防護技術並支援DFE(Decision Feedback Equalization)功能，提升記憶體模組安全性。