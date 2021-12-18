寶鋼明年1月鋼價止跌，開平盤，但河靜鋼明年2月盤價不公布價格，採取議價，顯示目前市場多空分歧。中鋼(2002)將於下周開出2022年1月及第一季內銷盤價，市場預期中鋼盤價將面臨降價壓力；但中鋼對明年看法仍樂觀，預期農曆年後需求回溫，鋼價可望逐步回升。

大陸寶鋼2022年1月盤價開平盤，為鋼市打了一劑強心針。另一指標廠河靜鋼決定，明年2月盤價不公布價格，採取議價，市場認為，主要是受印度、俄羅斯等地銷往越南市場的熱軋產品，每公噸殺到800美元以下影響，市場競爭激烈。

先前，大陸寶鋼調降12月盤價，包括熱冷軋、厚板等主要鋼品，每公噸跌人民幣200～300元，這是寶鋼自7月以來首次降價。越南河靜鋼也再降明年1月內銷盤價，熱軋每噸調降40美元；今年第四季鋼市旺季不太旺，亞洲鋼價回檔。中鋼盤價則仍處於高檔。

中鋼預定本月22日開出2022年1月和第一季內銷盤價，受到低價鋼品擾台，中鋼現有熱軋價格與國際行情也有價差，中鋼內銷盤價面臨降價壓力。

整體來看，市場原預期中鋼1月熱軋可能每公噸下修1500元，但寶鋼開出平盤後，中鋼可能縮小跌幅，預估每公噸下跌不到1000元。

展望後市，寶鋼開平盤，釋出止跌回穩訊號，隨著大陸的政策逐漸回歸常態及祭出新措施，預計2022年鋼鐵業需求可望穩增；業界預期，農曆年後，有機會迎來一波補貨潮，帶動鋼價止跌回升。

中鋼對鋼市明年展望仍正向，在環保、煉鋼與運費墊高成本下，鋼價欲小不易，預期鋼市多頭有望再延續2年。

整體來看，明年鋼市需求穩健向上，鋼價在碳中和、供給趨緊、原料價格居高等情況下，仍具上升空間，明年農曆年後，鋼市價、量緩步上揚可期，中鋼、中鴻(2014)今年獲利均挑戰新高，明年高股利可期。

此外，燁輝(2023)、新光鋼(2031)等今年營運也都確立將創新高，明年的股利水準也可望明顯優於今年。