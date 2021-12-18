2021台北馬拉松活動將於明（19）日開跑，因應COP26將「逐步減少化石燃料」寫入官方文本，今年活動攜手林漿紙大廠華紙(1905)，將路跑賽事補給站使用的紙杯，全數使用華紙的益利CircuWell環保非塑紙杯，各界一起為環保減碳盡心力。

近年台灣的路跑賽事紛紛透過電子化報名、電子完賽證明、鼓勵使用矽膠水杯等措施，作為減塑減碳的具體行動體現。然而，在路跑賽事的補給站，用來裝水與運動飲料的PE淋膜紙杯和寶特瓶，仍是賽事中的最大宗廢棄物來源。

以全馬賽道42公里、每3～4公里設立1個補給站計算，需設置10多個補給站、使用數十萬個PE淋膜紙杯與寶特瓶，加計賽道上其他棄置物，動輒消耗數百噸資源。而塑料產品生產過程龐大的碳足跡，已成為近年關注議題，如何減少碳排放成為主辦單位關心重點。

已舉辦超過30年的台北馬拉松，今年活動因應新冠肺炎疫情，以「The Day We Reborn 跑動台北，那日我們重生」為名，吸引2.8萬人報名參加。而華紙今年則以益利CircuWell環保非塑紙杯，首次參與贊助活動賽事。

華紙此次攜手統奕包裝，提供55萬個益利CircuWell環保非塑紙杯，堆疊起來高度達近103座台北101大樓。由於100％無塑膠淋膜、生物可分解且全紙可循環回收再利用，華紙在賽事結束後會把所有杯子回收運至台東廠，再次成為造紙原料。

華紙發言人暨纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，公司以纖維材料提供減碳、減塑與減廢的全循環解決方案，此次贊助的55萬個益利CircuWell環保非塑紙杯，換算約減少1.34噸二氧化碳排放，等同於0.067公頃林地的二氧化碳吸存量，為地球永續盡一份力。

華紙向來致力將永續發展目標，與組織經營方針及永續策略藍圖結合，以規畫具體方案及績效指標實踐創新。因應綠色運動、永續路跑的發展趨勢，華紙開始攜手運動界，盼以嶄新方式來實現減碳排、減塑與零廢棄的努力。