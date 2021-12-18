台中市議員賴佳微、陳淑華關心台中家暴防治，提及台中今年1至10月核發家暴保護令數字是六都之冠，市長盧秀燕表示，台中家暴件數非六都之冠，但核發保護令數是六都之首，顯示台中地院較能「以同理心理解被害人」並審理核發，讓市民面對家暴勇於求助，不再委屈，代表社會大眾家庭暴力防治意識的提升。

「一件家暴都不應該發生！」盧秀燕指出，過去她曾從事婦女工作，了解保護令聲請有時並不容易，台中市的保護令聲請數不是六都最高，但核發數卻是六都最高，比例約7成，代表透過宣導，被害人有主動聲請意願，以及各網絡單位積極介入協助，台中地院也較能夠以同理心進行審理核發，顯示各界了解家庭暴力不是家務事，且政府有機制協助民眾處理家庭暴力問題，市府也會從家庭教育和社會教育各方面加強宣導家暴防治。

社會局表示，據統計，今年1-10月六都保護令聲請數，新北市3541件最高，台中市3493件次高；而六都保護令核發數，台中市2440件最高，新北市1966件次高。這代表被害人有主動求助意願，以及各網絡單位積極介入協助，更彰顯司法系統友善度，有效維護人身安全及司法權益。

社會局指出，今年1-10月六都家暴案件數，新北市1萬5919件最高，高雄市1萬4822件次高，台中市1萬4277件為第三。

社會局持續加強社區宣導，提升民眾家暴敏感度；每月定期召開跨網絡高危機會議，以高密度公權力介入，降低暴力風險；推動家暴被害人中長期庇護安置服務，協助回歸社區自力生活；推動目睹家暴兒少輔導服務工作，減緩兒少目睹暴力創傷；推動並提供長者保護服務資源。

賴佳微指出，立法院三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，明確定義八大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重將可處五年徒刑，市府如何加強防範。

盧秀燕強調，市府加強宣導與教育，宣導目地就是要防範，讓民眾知道跟騷有什麼刑責、有什麼法律權益，預算部分也會進行調整，在預算執行面沒有問題。社會局說明，跟騷法主管機關為警政單位，且《跟騷法》對象排除家庭暴力案件，相關施行規範研議中，未來會配合主管機關規劃執行相關服務。