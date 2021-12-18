新竹市長林智堅18日上午10時到新竹高商投開票所，投下包括地方性公投喝好水共5張公投票。林智堅表示對公投結果有信心，因為台灣成熟自由的國家，他也呼籲民眾趁著天氣好，趕快出門投票，讓國家發展更穩健。針對藝人王力宏前妻千字文爆料引起全台熱議，鋒頭蓋過公投，林智堅僅搖頭苦笑，未發表看法。

林智堅表示，此次是台灣史上第一次大規模公投，他也對所有國人朋友有信心，因為公投攸關國家經貿、能源轉型以及民主深化，他要呼籲市民朋友投下4個不同意，讓自由自信的台灣能夠和世界平起平坐。

此次新竹市較其他縣市特殊，有一張全國唯一的地方性喝好水公投，林智堅表示自己是連署人，他對喝好水工作一直以來結合中央力量做了很多努力，像是桃竹備援管線、北水南送，他也期待市民公投之後能夠給予地方政府更大的力量，來為喝好水工作做更多努力。

新竹高商投開票所現場人潮冷清，但林智堅表示自己對結果有信心，因為台灣是一個成熟且自由的國家，這段期間以來，執政行政團隊透過全台下鄉不斷宣講對未來非常關鍵的4項公投，對於國家未來不管是能源轉型、國家經貿、民主深化等等，都很充分說明，經過不斷討論後，國人更加清楚議題。

公投前的深夜因藝人王力宏事件引起全台熱議，討論度壓過公投，媒體聯訪時也針對此事件詢問林智堅看法，林智堅搖頭苦笑對媒體說謝謝，並未表達任何意見。