藻礁公投領銜人潘忠政完成投票。(呂筱蟬攝)

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，18日上午10點在桃園市平鎮國中投票，他約花了5分鐘結束投票流程，過程順利。他在受訪時表示，因為天氣有點冷，投票率不是很高，感覺到這次因為資訊非常複雜甚至有很多假消息，造成選民很大的壓力，呼籲民眾踴躍出來投票尤其是年輕人，強調留下藻礁就是留下幸福。

潘忠政在投票前仍痛批，政府一直在放假消息，譬如說三接沒有蓋在藻礁上，王美花部長也說藻礁蓋在岩石上，昨天他開了記者會，總統卻在在臉書上直接把藻礁公投主文竄改，而且明明人家是反萊豬，總統臉書是寫反美豬公投，而藻礁訴求是三接遷離大潭，遷離代表可以有別的選擇，可是她寫的卻是停建三接，這是完全不同的兩回事，選民不容易在這之間找答案，而且又缺乏聽證會，民眾沒辦法真正了解做判斷，這樣之下投票率一定會降低，這樣對正方不利。

他批評，政府不應該恐嚇選民情緒勒索，這樣非常不可取，很遺憾政府用錯誤資訊誤導民眾，尤其總統的高度應該融合社會把社會錯誤資訊導正，結果反而總統是假訊息釋放者，這樣不利於民主發展。

媒體問及如果藻礁公投通過是否會擔心政府政策仍然不會改變？潘忠政說，這一次藻礁公投是複決權，是對於政策的不信任所提出的複決權，政府尤其是總統必須要對公投結果有正式回應，這是公投法所規定沒辦法迴避的，政府應該會面對這樣的問題，如果通過可能就是他們要自打嘴巴，如果不通過也有一個困擾就是他們要不要推行再外推方案，民進黨一直在自掘墳墓，人與人之間的誠信政府在公投宣傳期間做了最壞的示範，是拿磚頭砸自己的腳。