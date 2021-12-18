李靚蕾與王力宏離婚後，昨深夜發文指控其惡行，透露對方在婚姻中約砲、嫖妓等，引起軒然大波。對此，律師李怡貞也發文表示，該說的李靚蕾都說了，真的總結就是一個「爛」字，感覺曾經的優質偶像成「變質嘔像」。

律師李怡貞今凌晨在臉書發文說，李靚蕾的勸世文已經講的很清楚了，也把該說的話都給說了，整篇貼文總結就是一個「爛」字而已，她也沒什麼可以補充的，只感覺曾經的優質偶像成「變質嘔像」。

貼文引起網友討論，「看完之後只覺得女人要有能力真的很重要」、「比扯鈴還扯的婚姻鬼故事」、「半夜起床上個廁所，被嚇壞了」、「真的投下震撼彈」、「他沒有變質，只是偽裝很成功」、「除了心碎還是心碎」。李怡貞也留言說，前妻本來就是這世界上最恐怖的動物，只能說男生愛亂搞，還安不好太座，真的是活該！

後來，李怡貞再度發文說，這是她「唯一」一次凌晨三點半發文，留言區還熱鬧的跟菜市場一樣。接著還改編王力宏的情歌《唯一》諷刺說「卑鄙妳酒是我的唯一，兩個世界都變心，回去彈劾容易 」（原：BABY你就是我的唯一，兩個世界都變形，回去談何容易）。