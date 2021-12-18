新北市私立復興商工參加高中生閱讀心得寫作比賽，在私校中更是遙遙領先，榮獲第一名的佳績。（復興商工提供）

新北市私立復興商工學生各領域專業表現出色深獲各界肯定，今年度參加高中生閱讀心得寫作比賽，校內經過激烈的競爭，挑選了143篇參加對外參賽，成績公布結果榮獲特優12篇，優等24篇，甲等85篇，得獎率高達85％，在參賽百篇以上的學校中排名第二，贏過多所知名公立學校，在私校中更是遙遙領先，榮獲第一名的佳績。

校長王志誠表示，復興商工以「真、善、美、新」為校訓，主要培養學生成為未來社會所需人才，所以他要求學生要學術科並重，除了重視技術的養成之外，也要求學生要多閱讀以開闊自己的眼界，如此才能成為全方位的人才，所以他除了不斷在朝會時告訴學生閱讀的重要外，自己本身更是身體力行，每天都閱讀書報雜誌，並將感想書寫在筆記本上，這三十幾年來的閱讀筆記已經有五十幾本，成為他很重要的人生資產。

教務主任劉聰明也表示，復興商工不管是在優質化及教師社群方面都是優先得到政府補助的學校，在政府經費挹注下，老師們的專業技能得以提升，也有更多資源協助學生成長，今年又得到新北市教育局技職科的經費補助，一，二年級班班有經費購買圖書，相信未來孩子們的閱讀及寫作能力必然能更加的提升。

這次比賽能得到近9成的高獲獎率，是學校對閱讀心得作品的高品質把關及教師用心指導的成果。例如處三忠班林潔瑜以「接納自我的情緒與不完美」作品獲得特優，閱讀的書籍是「與自己和好如初」，她將心路歷程融合書中的感性詞句，透過作者撫慰人心的話以及結合自身經驗，領悟接納自己的不完美的重要性；在心得寫作過程中遇到無法表達自身較深入的想法，詞彙過於直接的瓶頸時，在國文科陳心雲老師指導下，加強表達能力與詞彙更換，經不斷反覆修改，終於讓作品獲得評審的青睞。

美二忠班羅胤宸同學則以「芬蘭青年力的勵志青春」為題獲得特優，他透過閱讀此書瞭解到芬蘭教育的特色所在，並進而思考自身學習的經驗，領悟到人生的道路有許多方向，只肯努力，人人都能找出自己的一片天，羅同學表示自己剛開始時以為只是把書籍的內容寫出來就好，後來導師要求要加入自己生活經驗及故事，剛寫好時內容冗長，文字也不精簡，經過和林建邦老師再三討論及修改後才去參加比賽，能得到獎項十分高興，也是高中學習過程中十分難忘的經驗，十分感謝學校及老師能提供這樣的機會，讓他發現了自己除了藝術創作之外，原來也有寫作的能力。