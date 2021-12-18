「優質偶像」王力宏前妻李靚蕾昨(17日)晚間發出爆炸性離婚宣言，透露王力宏婚前婚後都與他人關係混亂，並指出他曾被拍到召妓，王力宏有跟她承認，坦言無法控制自己。媒體則爆出疑似王力宏召妓的對話截圖，對方希望他來接她，疑似王力宏的人回應不能跟她在公眾場合被看到，並提醒對方：「妳就說是『Belle』」，王力宏就會請工作人員讓她上樓。

李靚蕾昨晚發4千字控訴被王力宏背叛，甚至一人過起為單親生活，她也坦言後來才知道王力宏跟其他女生過從甚密，「你也有被拍到帶女生回家過夜，也被拍到了召妓，其實這些都有實錘的影片，女生清楚了說出你的樓層和戶名，出電梯也左轉進到你家，這些你也有跟我承認」。

對此，據《自由時報》報導，一名自稱是知情人的讀者提供了疑似王力宏與一名性工作者對話紀錄，A問：「有準備香檳嗎？」疑似王力宏的人B回應：「當然」，A：「我的最愛」，B說：「等你到了的時候跟櫃台說你是1609房張先生的朋友，他們會通知我，然後讓你進來」，A撒嬌說：「拜託來接我」。

B此時說：「我不能跟你一起在公眾場合出現，這間飯店有很多我認識的人，給我個名字，我會先跟櫃台說，就叫做『Belle』吧！我會通知他們我的朋友『Belle』3分鐘後會到」，A接著妥協並回報已經到了。而對上述爆料截圖真偽性，王力宏與經紀人都暫未回應。