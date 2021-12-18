四大公投案今投票，為避免過程中出現選務糾紛影響公投公平性，民進黨「湧言會」將分別在北、中、南設置「1218公投選務催票及爭議事件回報中心」。

湧言會指出，回報中心由專業律師與志工夥伴駐點服務，提供民眾選務諮詢並協助處理、反應相關爭議，確保這場攸關台灣未來的公投能夠順利公平進行。

湧言會表示，台北市開設點是在士林區台北市議員參選人林延鳳服務處；新北市開設點是在中和區議員張志豪服務處，民眾可以多加利用。

為了催票到最後一刻，湧言會強調，現場並邀集志工進行催票電話拜訪，把握機會催出每一張票。