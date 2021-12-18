過去天母、石牌、北投等地推案量較少，2021年受惠交通進化、產業轉型、休閒升級，加上都更蓬勃啟動，推案回溫超過百億。立樺建設總經理林燦榮說，前8月士林、北投雙區入籍人口即高達近52萬人，人口紅利穩盤房價，也使得公司總銷50億元的「天母常玉」開案2個月就銷售5成，北市政府今明兩年重量級開發聚焦在北區，未來發展潛力仍大。

台北市前兩年熱炒西區改造、東區門戶計畫，今明兩年開發重心則聚焦在北區。其中台北市政府今年最大招商案、總開發金額上看300億元的北投士林科技園區市有科技產業專用地招商開發案，林燦榮說，吸引人壽、一級建商紛紛進場獵地，另捷運北環段將在明年首季動工，北區生活圈即將展開國際化氣象。

至於明年房市表現，林燦榮則直言，在營造及土地成本持續推升，房市依然看好，他指出，營造成本在3年內漲了3成左右，而廠房、社會住宅，以及都更危老需求增加，再加上物價漲、原物料缺，明年度房市依然看好。

負責代銷「天母常玉」的新聯陽董事長特助洪承則說，現階段政府的重要建設都放在中南部，今年台南房市表現突出，房價雖然漲得多，但總價仍在千萬以內，若想要繼續漲上去機會並不大，預期明年會暫時稍微休息一下。

立樺建設推案都選定在雙北地區，目前還沒有前往南部地區推案的計劃。總銷50億元的「天母常玉」案，基地921坪，預計打造33樓、14樓，A、B兩棟住宅，規劃31坪、52坪、78坪房型，總戶數201戶(含14間店面)，目前已購屋的客戶中中，醫師占了不少的數量。