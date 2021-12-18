全球第三季IC設計廠前10強出爐，美國高通穩居龍頭，輝達緊追在後，台廠則有聯發科(2454)蟬聯第四名地位，其餘聯詠(3934)、瑞昱(2379)則分居第6名和第8名，第四季在長短料、消費性電子市場降穩等衝擊下，全球IC設計大廠仍就面臨考驗，目前國內業界普遍認為缺料問題至少要到明年第二季後才有機會舒緩。

第三季半導體市場熱度不退，根據TrendForce統計，全球前十大IC設計業者總計營收達337億美元，年增45%，整體而言，第三季各大IC設計業者營收普遍創下新高，前七名業者排序與第二季相同，然第8名至第10名則再度出現變動。

本次前10名依序為高通、輝達、博通、聯發科、AMD、聯詠、邁威爾、瑞昱、賽靈思、奇景。以台系廠商來說，除聯發科(2454)、聯詠(3934)、瑞昱(2379)原本就列居排行榜中，此次奇景也搶進第十名，共計有四台廠入列。

美國大廠高通在主要手機大廠持續對於5G手機的龐大需求帶動下，其處理器與RF射頻前端部門營收再度成長；而物聯網部門則受惠於消費電子、邊緣網路與工業領域的強勁需求，部門營收年增66%，成長幅度最高，帶動其第三季總營收攀升至77億美元，年增56%，位居全球第一。

排名第二的輝達依然受惠於遊戲顯卡與資料中心營收的帶動，兩大產品部門的營收年成長率分別為53%與48%；另外專業設計視覺化解決方案雖僅占總營收8%，然由於挖礦需求仍旺盛，隨著客戶積極部署RTX系列之高性能顯卡，使其產品部門營收年增148%，整體推升其營收達66億美元，年增55%。

第三名的博通，營收主力來自於網路晶片、寬頻通訊晶片及儲存與橋接晶片業務，受到後疫情時代的混合工作制、企業加速往雲端推動，使其晶片需求提高，帶動營收成長至54億美元，年成長17%。

超微(AMD)則是在遊戲、資料中心、伺服器領域的Ryzen、Radeon、EPYC系列產品出貨表現良好，推動總體營收至43億美元，年增率高達54%，位居第五名。

台系業者部分，聯發科持續擴展5G全球布局，受惠於產品組合優化、產品線規格提升、銷量增加、漲價效益等因素，手機產品線營收年增達72%，其它產品線的營收年成長率也皆達雙位數，總計第三季營收達47億美元，年增43%，位居全球第四。聯詠則持續深耕於系統單晶片與面板驅動晶片兩大產品線，其OLED面板驅動晶片出貨比例提升，並且產品ASP提升與出貨暢旺，第三季營收達14億美元，年增84%。此外，第三季瑞昱由於網通晶片漲價效應，營收反超賽靈思(Xilin)，排名晉升至全球第八名；而奇景也因大尺寸驅動晶片在電視、監視器及筆記型電腦三個主要產品線均顯著成長，大尺寸驅動晶片營收年增111%，帶動總營收超過4億美元大關，年增75%，擠入第十名行列。

展望第四季，TrendForce表示，台廠普遍保守以對，除了因為進入電子產業傳統淡季外，加上消費性應用的需求放緩，並且客戶端長短料使之拉貨力道降低，營收要再度成長將備受考驗。至於國際大廠，除了消費性電子應用產品，聚焦於伺服器、資料中心的產品系列發展正向，營收有望維持成長態勢。