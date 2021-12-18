台北市長柯文哲。（張立勳攝）

公投結果出來會遵守？ 柯文哲：民進黨政府到現在不肯回答

四大公投18日登場，台北市長柯文哲強調，投票重點不僅在結果也在過程，主要政黨不只是要告訴人民怎麼投，更重要的是說明投完的結果怎麼處理，他認為，到現在為止好像民進黨政府也不肯告訴大家要不要遵守投票結果。

柯文哲今早前往金甌女中投票，妻子陳佩琪未陪同，先前陳佩琪還打趣說要以離婚威脅，要柯文哲帶她去投票，柯文哲表示，出門時陳佩琪還在洗衣服，他就說：「妳繼續洗，我先出去投。」

柯文哲指出，投票率還沒到下午不知道，但從選前資料看起來，投票率不是非常高才對。對於外界質疑政府恐怕不會遵守公投結果，也沒有人會負起責任，柯文哲說，台灣還是要建立一個責任政治文化，到底這個投票結果，政府要不要遵守，他看到現在為止好像民進黨政府也不肯回答這個題目，不管投票結果怎樣，投票是國民的權利與義務，可以的話還是盡量來投票，表達國民的意志力。

他認為，不管投票結果怎樣，還是要做一些檢討報告，其實投票不僅在結果也在過程，本來重大民生問題是是要討論的，但最後發現還是訴諸政黨動員、意識型態，這些主要政黨不只是要告訴人民怎麼投，更重要的是說明投完的結果怎麼處理。

柯文哲說，不管是核能或藻礁，能源牽涉到產業政策，固然有價值的選擇，但要建立在科學的基礎上討論，整個過程當中，呼籲很多遍都沒有處理，國家的政治文化還需要再進步，今天重點不是投票結果，重點是投票結果出來怎麼處理的問題。