四大公投案今日（18）上午8點整開始投票，但部分投票所傳出爭議事件。有民眾向《中時新聞網》投訴，進投票所要蓋印時才發現，有張選票竟已被蓋「不同意」，質疑選務有弊端；藍委葉毓蘭也接獲民眾投訴，指選務人員告知選票「不必全領」，懷疑立場不公。另有自稱選務人員者想再清點選票與選舉人相關資料卻被現場主管拒絕。葉毓蘭因此呼籲，民眾務必在各自選區謹慎觀察，並在進投票亭前把選票檢查好。

本報接獲民眾投訴，表示他在南港區某投開票所拿到選票進入投票亭後，正當自己準備要蓋第三張票時，竟發現該選票已被圈選「不同意」，他即走出投票亭向現場選務人員反映，但選務人員回應，因無法確認是該民眾自己蓋的印或是真的先被蓋印，請他繼續完成投票；後來他只好蓋廢票，但他質疑其中是否有弊端？並提醒民眾在投票前要先檢查好選票。

此外，一位自稱監選人員的民眾在網路上投訴，他因向主任管理員要求投票之前，抽點空白票是否和投票人數相同，遭主任管理員拒絕。隨後他致電選務中心抗議，並請求派人前來處理，選務中心不處理還取消他的監選資格。此事在部分群組引起熱議。

葉毓蘭也表示，接獲其學生投訴，桃園八德指玄宮投開票所的選務人員，主動告訴民眾「不必全部都領，只需要領一張票」，讓他懷疑為何要講這句話，恐有選務不公嫌疑。惟其它投票選也有這種問話，選務人員指，這種只是提醒，因為不是每案都須要投。

針對相關反映，葉毓蘭強調：「建議大家在各自的選區要戳破他們的伎倆，在領票等待進投票亭之前，一定要檢查票是不是上面圈選處是空白的！」