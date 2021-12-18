台中市府民政局舉辦「2021台中好耶誕」，由「阿尼斯特」為主燈。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

喜迎耶誕節慶，台中市府民政局以公益、家庭為主題的「2021台中好耶誕」，19日至24日將在台灣大道市政大樓府前廣場盛大登場。今年由象徵「予愛同在」8米高充氣雕塑耶誕樹、台中在地原創角色藝行公仔誠實君「阿尼斯特」為主燈，24日市府將邀集1001名耶誕老公公與市民齊唱平安夜，步行至百貨商場報佳音，分送祝福。

市府昨晚已完成誠實君「阿尼斯特」試點燈，明晚6時45分舉行點燈晚會，打造溫馨親子樂園。

民政局長吳世瑋表示，受到疫情影響，民眾大幅減少與親友間的相聚機會，市府此次與台中市各教會通力打造「2021台中好耶誕」，以「予愛同在」為活動主軸，強調「家」的概念，期許在歲末的美好佳節，重拾愛與關懷的力量，讓所在城市及所愛的家，能透過「好耶誕-發生好事的耶誕節」，傳遞更多愛與祝福的能量。

「2020年府前廣場有1000名耶誕老公公齊唱耶誕詩歌」，吳世瑋說，今年12月24日市府將邀集1001名耶誕老公公與市民朋友齊唱平安夜，並步行至百貨商場報佳音，分送祝福。

活動期間府前廣場同時設置數十攤文創公益市集，各攤位將撥出20％的營業額捐贈給關懷弱勢的社福團體，一起做公益，將溫暖的愛心送到需要的族群與角落。

民政局說，今年台中好耶誕要讓市民感受大家庭的幸福溫暖氛圍，現場除主燈氣雕塑耶誕樹和藝術公仔誠實君「阿尼斯特」外，還有家族成員黏踢踢、小妞、Muscle girl、Pico、咖哩妹、矮P和羅斯特等造景燈箱，每個燈箱並標示各成員的不同個性、興趣、喜愛物品或口頭禪，歡迎市民來同樂。