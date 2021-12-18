Steph misses the first and then turns before the second one goes in 😅 pic.twitter.com/Z5Ar1VkjQy — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 18, 2021

才剛成為史上投進最多三分球的勇士明星後衛柯瑞，18日繼續在場上展現三分火力，單場投進5顆三分球，貢獻30分、4助攻與5籃板，帶領勇士作客以111比107險勝塞爾提克，勇士除了拿下3連勝，更以24勝5敗戰績繼續獨居西區龍頭。

或許總算擺脫想破紀錄的「心魔」，柯瑞今天一開賽就火力全開，首節投進3顆三分球、包辦16分，勇士次節換看威金斯發威，逐漸擴大領先差距到20分，不過塞爾提克努力緊咬，打完上半場，勇士64比54領先，威金斯半場就摘24分。

塞爾提克第3節一開始就打出10比2小高潮追近，甚至末節靠著塔圖三分命中，反以84比82超前，可是勇士隨即換上柯瑞，帶領勇士打出8比0重新領先10分，儘管塞爾提克再次反撲，柯瑞卻在最後34.7秒拋投命中，勇士仍領先5分。

沒想到打到最後10.7秒，柯瑞竟被吹了進攻犯規，除了讓他6犯畢業，也把球權給了塞爾提克，史馬特馬上投進三分球，雙方差距僅剩兩分，達米安李最後2.8秒站上罰球線兩罰俱中，加上塞爾提克沒有暫停了，比賽勝負終於沒懸念。

勇士除了柯瑞，威金斯攻下全隊次高27分，伊戈達拉也有12分，不過少了觸發聯盟健康與安全協議停賽的普爾，勇士明顯打來比較辛苦；塞爾提克以塔圖27分、8籃板及6助攻表現最佳，傑倫布朗20分、9籃板，史馬特16分、8助攻。