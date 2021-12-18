四大公投今日登場，其中核四能不能重啟受到社會關注，核四前廠長王伯輝一早就完成投票，而起周圍的人也都支持重啟核四，雖然目前重啟核四公投民調較低，但是他還是樂觀看待。

王伯輝表示，這一次公投是不公平過程，政府並沒有開放核四讓民眾參觀、了解，資訊不夠充分，就用言語威脅民眾，但是理性的民眾其實了解核四是重要且安全的。

不管核四公投能不能過，結果王伯輝都能夠接受，但是這次是「核四能不能重啟」的公投，並非是不是廢核四公投，如果政府要廢掉核四，他絕對會去抗議。

而如果核四重啟可以順利過關，王伯輝希望政府不要忽視公投結果，應該派任「專業」人士來領導這件事情；而非「政治」派任，最後淪為政治的角力。

王伯輝把握最後機會拉票，台灣要擁有自己的護國神山，需要「穩定」、「乾淨」、「廉價」且又還台灣一片藍天、低碳排的能源，這就是核四，希望理性的民眾可以仔細思考，而不是受到政府的威脅。