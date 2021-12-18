再轟民進黨「雙標是全民共識」 柯文哲批蔡說謊：態度鴨霸一副「不然是要怎樣」

台北市長柯文哲在民眾黨公投之夜提到，如果他是總統，核二、三延役核四暫不蓋，外界認為柯已在為2024大選備戰，柯文哲18日未正面回應，他僅表示，到現在為止有沒有哪個專家、學者願意替蔡英文總統的能源政策背書，政治不是喊口號，政治的核心是執行力。

民眾黨昨晚在立法院青島東路側舉辦「中道力量投出未來」公投之夜活動，面對重啟核四議題，身兼黨主席的柯文哲致詞表示，「如果我是總統，核二、核三延役，核四廠暫時不要蓋，多出的時間討論接下來能源、產業要怎麼做。」

柯文哲今早投票後，被問及假設自己是總統令外界揣測劍指總統大選，他表示，做為台北市長，有些政策還是有我們的看法，2025能源計畫，坦白講到現在為止有沒有哪個專家、學者願意替蔡總統的能源政策背書。

他說，再生能源20％要怎麼達到、核能12％退場要怎麼補上去，這都要講清楚，政治不是喊口號，政治的核心是執行力，台灣社會還有很多我們要努力的。