外埔區農業再升級為例，「農業六級產業化」一級農業結合二級加工與三級產品販售，為在地農業創造附加新價值，藉此翻轉外埔，展現生機。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市地方創生再傳捷報！由台中市府輔導，外埔區提案「花現外埔，品味甲安溪-甲安埔六級產業加值計畫」獲中央拍板同意補助2324萬元推動！該計畫將導入智慧科技與外埔區農業生產應用，結合冷鏈處理與休閒農業行銷推廣，未來可望帶動外埔區整體農產發展，進而整合大甲、大安及外埔產銷供應鏈體系。

市長盧秀燕表示，地方創生成功並非一蹴可幾，是需要長久累積的社會工作，其中最關鍵的因素就是「人」，只有在地人了解並發揮在地特色，吸引產業投資創業，才能營造永續創生遠景。以外埔區農業再升級為例，「農業六級產業化」一級農業結合二級加工與三級產品販售，為在地農業創造附加新價值，藉此翻轉外埔，展現生機。

研考會主委吳皇昇指出，外埔區是典型的「河階地型」，是宜牧、宜農的地方，但面臨著農業缺工、產銷失衡及農產品產值低等三大問題，107年外埔區提出「品味外埔」品牌設計行銷活動獲得農委會「農村再生計畫」補助。

藉由地方創生提案，將智慧農業溫室、冷鏈裁切等技術導入傳統農業，打造青銀共耕環境並調節市場供需，藉由深度遊程與展售行銷，整合大甲溪及大安溪沿線物產及觀光亮點，由品味外埔發展成為「品味甲安溪」品牌，創造「生產、生態及生活」產業，吸引人口回流偏鄉，翻轉地方重燃生機。

吳皇昇強調，台中市政府於去年成立「地方創生專案管理平台」，期盼建立完善的機制輔導創生計畫執行與控管。此次外埔區地方創生計畫獲得國發會審核通過，特別感謝修平科技大學李文明老師的協助指導及農業局、水利局跨機關合作，地方創生的推動是需要各方整合與協調，惟有產、官、學通力合作，才能發揮綜效，創造地方的新價值。

市府今年規畫地方創生企劃競賽、地方創生論壇等活動，希望凝聚學界、產業的支持與投入，惟有對自己生長地方產生認同感，才是人口回流、青年返鄉，解決城鄉發展失衡的長久之計，未來，市府持續針對各區需求，量身打造更接地氣的地方創生計畫。