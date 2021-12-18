王力宏宣布和李靚蕾8年婚姻畫下句點，未料李靚蕾發出毀滅性長文先是爆料私下生活混亂，更指出「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起」，疑似暗示他的性向疑雲，而其中「炮友名單」似乎還包括一名男性舞蹈老師。

李靚蕾毀滅性長文一句「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起」，疑似證實王力宏傳了多年的同志疑雲，接著爆料「砲友名單」時，提到「你的舞蹈老師『朋友』傳訊給你說他覺得很傷心以為你們是在一起的，另外一位女性『朋友』也是聽到我們在一起在我面前哭了一個小時，說她也以為你們是在一起的」，用字遣詞在前後對比下，讓網友不免推測舞蹈老師可能是「男性」。

根據《三立新聞》報導，有網友開始肉搜舞蹈老師真實身分，由於王力宏發表過的舞曲不多，因此便將對象鎖定某舞蹈老師，還翻出昔日相關新聞，接著點出報導內容「舞蹈老師和合作對象有情傷，之後還是為了錢繼續合作」，讓人驚呼真相疑似水落石出。

李靚蕾爆料王力宏不僅召妓，每個城市甚至都有炮友，不禁感嘆「演藝圈的男女關係，和你的三觀也是顛覆我的見識」，更指出王力宏還會製作「花名冊」，紀錄召妓對象特徵，對象有好幾位甚至跟身邊的工作人員「長超像」。