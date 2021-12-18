台中市政府經濟發展局輔導的東海藝術街商圈，19日下午1時至5時，將在東海藝術街科比意廣場舉辦「歡樂耶誕音樂市集」活動，邀請「東海大學千陽管樂社」演奏耶誕組曲，現場還有耶誕老人抽獎發禮物，歡迎大小朋友一起前往，與耶誕老人同歡。

經發局表示，此次活動繼續邀請萬聖節活動的壓軸「東海大學千陽管樂社」為民眾演奏耶誕組曲，還有社區的兩個教會也將在現場報佳音，整個活動充滿濃濃的耶誕氣氛；此外，活動還搭配市集，針對使用「振興五倍券」提供優惠。

東海藝術街商圈主委郭達鴻指出，商圈於10月舉辦萬聖節變裝遊行後，接到很多回饋，許多民眾都很期待「耶誕節活動」到來；此次活動特別邀請耶誕老人提前到東海藝術街「暖身」，結果耶誕老人太胖了竟然掛在科比意廣場，吸引住戶的拍照打卡。

郭達鴻打趣稱，「我有跟耶誕老人確認過，耶誕老人說12月19日當天他會現身發禮物，請大家期待。」歡迎民眾一同到東海藝術街商圈提前過耶誕節。