針對台灣公投議題，《日經亞洲》近日撰文分析。文中指出，在4大公投議題中，是否反對萊豬進口不但讓台灣與華府長期以來的貿易爭議再次升溫，使美國喪失信心並影響《貿易暨投資架構協定》(TIFA)及台美關係；甚至，《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的會員國也會不再信賴台灣，對台灣搶在大陸之前加入產生負面影響。

文中指出，四大公投於18日登場，預計當天就會有結果。其中，又以台灣是否應恢復禁止進口美國含有萊克多巴胺的豬肉，影響最為重大。

※高達55.4%民眾反萊豬

萊克多巴胺是1款添加於動物飼料，以提高食用動物瘦肉量的添加劑。在大多數國家中，只要添加劑量不超過國際標準限制，都允許含有萊克多巴胺的肉類進口；但在台灣，由於民眾對食品安全非常敏感，故成為重大議題。

報導引述《美麗島電子報》民調，指出高達55.4%的受訪者支持恢復禁令，37.9%的受訪者反對。日前，6萬名抗議群眾齊聚總統府外，要求執政的民進黨應該重視與美國的食品安全關係。

但是，報導認為這恐怕讓台美之間的貿易爭議再次浮現。2002年，台灣加入世界貿易組織；自此之後，美國多次與台灣討論取消豬肉進口禁令。原本單純的貿易議題，在台灣內部卻發酵並成為政治槓桿。

※減少對陸經濟依賴

蔡英文政府於2020年取消對美豬的禁令。其認為繼續實施禁令只會讓台灣與美國在國際舞台的合作減弱，而台灣期待已久的雙邊自由貿易協定談判，也無法開展。台灣官員希望，如果與美國談判能順利進行，其他國家將產生正向的連鎖反應，從而讓台灣減少對陸經濟依賴。

對於取消美豬禁令，華府表示贊同；2021年6月，美台舉行5年來首次TIFA會談。TIFA被視為朝簽署貿易協定跨出一步；報導認為，如果公投結果是支持再次限制美國萊豬進口，幾乎可篤定華府將對台灣喪失信心。

此外，台灣正與北京競賽，試圖申請搶先加入CPTPP；反萊豬公投通過勢必對此產生影響。2021年9月，北京正式啟動申請加入CPTPP。

報導指出，鑑於恢復禁止進口會讓蔡英文面臨更大挑戰，國民黨卯足勁支持反萊豬公投，背後的目的則是布局2024總統大選。(圖/中央社)

報導引述師範大學東亞所教授范世平看法，通過反萊豬公投，「台灣將失去成員國的信心(指CPTPP)，此舉也不會受到歡迎。美國可能不會和台灣合作，協助其加入CPTPP，更別提TIFA」。

在2018年舉行的公投中，民眾支持禁止來自福島與其他4個受311地震與核災影響的日本縣市農產品，此一禁令迄今仍有效。范強調，這次公投的結果將決定日本是否願意讓台灣加入TPP。

※國民黨布局2024年總統大選

報導指出，公投具約束力，其結果在2年內無法逆轉。有鑑於恢復禁止進口會讓蔡英文面臨更大挑戰，國民黨卯足勁支持反萊豬公投，背後的目的則是布局2024總統大選。

相較之下，蔡英文則感到強烈的危機意識。她於日前的一場活動中表示，「許多國家歡迎台灣申請加入CPTPP；但正關注即將登場的公投，要看台灣是否值得信賴。」

她強調，「除非我們掃除這項障礙，否則台灣將重回國民黨統治下的過去─困在中國卻無法脫身」。