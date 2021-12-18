全國大專院校頂尖電競賽事「2021第三屆大專盃電競錦標賽」線下決賽17日起，一連三天在弘光科技大學熱血開打，全國近40支菁英戰隊角逐各項目王者頭銜，《NBA 2K22》決賽由明志科技大學謝韋鎧奪冠、國立陽明交通大學黃暐閎亞軍、崑山科技大學林信元季軍，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席頒獎典禮，感謝各界支持發展電競，歡迎全國電競迷週末觀賽，見證今年大專盃冠軍的誕生！

運動局表示，第三屆大專盃電競錦標賽，中華民國電子競技運動協會與弘光科大舉辦，競賽項目包含《NBA 2K22》、《英雄聯盟》及《特戰英豪》，分別吸引全國8支、19支及12支大專院校菁英戰隊參戰，三天的線下決賽緊湊精彩。

由網紅「咪妃」現場主持，17、18日邀請主播「莫提」及賽評「神秘秘」進行賽事轉播，19日更有主播「Paul」及賽評「Kmomo」助陣。現場落實實聯制、戴口罩等防疫措施，開放粉絲入場為選手加油，在YahooTV、弘光獵鷹Twitch平台同步直播。

市府重視電競運動發展，市長盧秀燕上任以來連年舉辦「台中電競嘉年華」，同時與相關團體合作推動電競賽事，包含2021台中電競嘉年華、不老電競大賽、台中市長盃、弘光盃、LINDY盃等。此外，12月25日將舉辦「台中市長盃電競錦標賽」，延續台中「電競酷運動」熱潮。

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系系主任黃建基指出，弘光電競館108年11月啟用，且於去年通過《CTESA專業電競場域》認證，除了場地設備專業外，至今已舉辦多場電競賽事，讓學生積累豐富電競賽事轉播經驗，電競館大螢幕呈現賽事精彩畫面，歡迎民眾一同感受電競魅力。