觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華表示，期盼在地支持率要高過全國平均值。（陳夢茹攝）

4大公投重啟核四、反萊豬、三接遷離、公投綁大選18日投票，觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華也在各觀音投票所發放傳單，他表示，即便是最後一刻也要繼續努力，畢竟是觀音在地人，盼在地支持率要高過全國。

戴兆華說，公投日當天仍要盡全力拉票，推高藻礁公投的支持率，因此他在每個觀音投票所都有派工讀生發放傳單，自己也會輪流跑點發放。

戴兆華指出，目前只要公投能達到過半投票率，基本上同意票就能過關，因此他們（民進黨）希望降低整體投票率，即使同意票高於不同意，也會因為投票率沒有過半而無效，呼籲民眾站出來投票。

被問及發傳單時有無遇到阻礙？戴回應，他們發放傳單時已經退到投票所學校外牆，早已超過30公尺的範圍，但早上還是被趕到更遠、位於馬路邊的天橋，質疑選委會沒有明訂是以投票所還是學校作為起算點，直呼「市府違法擴權！」。

戴兆華說，發傳單是希望最後一刻能拉多少就是多少，有些人會拿、願意看，但有些人連拿都不願意拿，但他還是想繼續努力。另外他也點出，即便公投過關也不能鬆懈，還要積極討論觀塘工業區是否要繼續存在的問題，難保不會引進其他石油化學工業，影響當地環境。