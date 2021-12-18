因應台灣高齡化社會來臨，民眾對於退休準備的觀念意識抬頭，退休規劃需求成了近來重要的議題，華南銀行為協助民眾及早做好退休規劃，成為首家導入「RFA退休理財顧問證照」教育訓練的公股銀行，RFA課程內容包括探討台灣長壽風險趨勢、退休理財規劃原則、金融保險退休市場相關專業理論、退休理財相關保障商品與專業知識，透過分析民眾所需要的理財規劃與資金缺口，強化退休理財商品以及資產配置之專業知識，以提供客戶專業諮詢服務，致力將普惠金融精神融入金融服務，為不同世代族群量身打造最適宜的退休規劃。

新冠疫情影響了生活步調，專業訓練課程腳步卻不能停，疫情期間華南銀行透過專班線上課程，鼓勵全體主管同仁踴躍參與課程，成功培育了逾400位RFA退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor），協助客戶透過多元金融商品資產配置，為退休生涯提早做準備。

今年華南銀行榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信任獎」及財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」殊榮，此份榮耀是對華南銀行財富管理業務團隊的肯定，未來華南銀行將持續秉持著「信賴、熱忱、創新」的經營理念穩步向前，打造退休理財規劃專業團隊，以專業人才開發退休理財藍海市場，提供優質可信賴的金融服務，協助客戶退休理財規劃，擁有理想退休生活。

華南銀行期待用專業贏得民眾的肯定，透過專業顧問「提供優質退休規劃，成就圓滿人生」，成為客戶心中優秀的理財專業團隊，為維護華南銀行百年招牌的專業口碑，財富管理團隊將會持續努力守護客戶的資產，讓客戶享有美滿人生。