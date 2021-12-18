基隆市長林右昌今天上午前往四維里民活動中心投票受訪時表示，會將問題向中央選委會反應。（陳彩玲攝）

四大公投案今天投票，基隆有部分頭開票所使用紙投票匭，有民眾提出疑慮認為底部是摺疊而成，應加用封條封死，選務人員當場要求加強實施。基隆市長林右昌今天上午前往四維里民活動中心投票受訪時表示，會將問題向中央選委會反應。

基隆興寮里192投開票所今天上午，選務人員依規定將票匭貼封條前，先對外展示、檢查為空箱時，有民眾提出問題，認為紙投票匭底部沒有封死，應該使用封條加嚴。為讓民眾安心，選務人員立即加封。

基隆市選舉委員會主委林永發表示，2018年大選時，也使用過紙票匭，除了方便拆裝也能節省空間，而紙板組裝後，底部並無太大疑慮，因此未有加貼封條規定，他提及，若加貼封條可能會傷到紙板，但民眾有疑慮就會盡量改善，不過，其他投開票所並不會跟進，會將問題向上反應。

林右昌今天上午至四維里民活動中心投票受訪時表示，民眾有意見就會請選委會反映給中央選委會，看如何解決、處理。他也進一步提及，今天基隆天氣濕冷，下起小雨，現在投票人數看起來不多，呼籲市民，公投是人民權利，這次四項議題對國家發展也很重要，鼓勵大家，多多踴躍出門投票，天氣雖然冷，但國家未來要靠大家一起支持。

立委蔡適應也現身四維里民活動中心，他說，今天投票日跟過往不同，仍可以進行宣傳，但大家不論支持或反對，都要遵守選罷法相關規定，並呼籲大家出門投票，每一票都很重要，決定台灣未來。