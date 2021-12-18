延平河濱公園花海現正美麗盛開中。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

延平河濱公園花海現正美麗盛開中。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

選用常見的煙火顏色，如紅、黃、橘、紫、粉等多種顏色繽紛呈現。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

小小兵配合大稻埕碼頭貨櫃市集營業時間上工見客。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

Pingu，巨大造型呆萌無限，展至明年2月6日止。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

大稻埕碼頭貨櫃市集，品嘗美食滿足你的味蕾。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市冬季河濱花海季登場，由延平河濱7萬盆花海拉開序幕，走在新完工的河岸步道旁，一旁是波光粼粼的淡水河畔，一旁是七彩繽紛的花海，讓人彷彿置身夢幻的偶像劇場景中。

北市水利處表示，首波冬季花海在延平河濱公園，花海占地約2023平方公尺，7萬多盆草花已經熱鬧盛開，沿著淡水河畔一路延伸，美不勝收，花期自即日起至明年1月下旬為最佳觀賞期。

水利處指出，這次花海以著名的大稻埕情人節煙火為設計構想，選用常見的煙火顏色，紅、黃、橘、紫、粉等多種顏色繽紛呈現，以當季草花鋪排如煙火般的造型，搭配粉紫色系草花為背景，將煙火造型襯托得更顯絢爛耀眼。

水利處說明，新亮相的還有花海沿線的煙火步道，隨著河岸拓寬、步道整建，眺望河岸遠景更容易了，無論沿著淡水河畔漫步或坐著放空，煙火步道旁種滿色彩繽紛的花花草草，耀眼奪目。

此外，最受大小朋友歡迎的小小兵重返大稻埕碼頭，展期只到明年1月2日止；還加碼請來了Pingu，巨大造型呆萌無限，展至明年2月6日止，來到延平河濱公園賞花之餘，別忘了找小小兵和Pingu拍起來，兩者配合大稻埕碼頭貨櫃市集營業時間展出（平日：16：30-22：00 ／ 假日：12：30-22：00），大稻埕碼頭貨櫃市集還可享用各式美食。

延平河濱公園花海位於延平河濱籃球場旁， 大稻埕碼頭5號水門進來後，從大稻埕碼頭單車租借站走臨河側，往籃球場方向，約步行約300公尺，就會抵達花海。

水利處呼籲，在河濱賞花散步請遵守防疫規定，維持適當距離及佩戴口罩，花海區設有防疫人員現場提醒，請大家多多配合。