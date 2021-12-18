17日美股「四巫日」，四大指數收黑，道瓊工業指數大跌532點。針對市場波動度加大，日盛投信分析，全球疫苗覆蓋率提升，以及加強針隨之施打，各國政府不易再度大規模封城，相對於2020新冠疫情剛爆發時，封城對全球GDP影響一度來到20%高峰值(2020/04)，目前已經下滑至2%左右，對資本市場影響逐步鈍化，市場投資氛圍改善，台灣10-11月經齊數據表現仍然良好，指數仍有高點可期。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，FOMC會議決議大致符合市場預期，儘管明年可能升息三次，惟Fed主席鮑爾保證不會在完成縮減QE前就開始升息，舒緩市場加速緊縮擔憂。台股盤面資金明顯輪動，電子、傳產及金融輪番上揚，呈現良性輪動，大盤價漲量增，重新站上所有均線，目前中期均線月線、季線、半年線及年線維持多頭排列，多方格局持續，近日仍有部份國家加強疫情管制措施，所幸Omicron可控的預期漸增，市場對疫情的擔憂趨淡。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，主計處上修台灣GDP，經濟基本面展望續佳，台股走勢不看淡，近期盤勢高檔震盪，由於台股年底至隔年第一季為財報空窗期，明年展望樂觀公司將吸引市場資金脫穎而出，基本面共識高的產業有機會表態。產業方面，電子股可關注半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等類股。傳產方面，可關注金融、水泥、鋼鐵、紡織、電動腳踏車、汽車、貨櫃、高爾夫球頭等。

所謂「四巫日」，係指股票期權、指數期權、股票期貨和指數期貨均到期，即為「四巫聚首」，也是導致市場波動的潛在原因。