員林美術館展場內的樑柱被巧妙以裁切紙箱的瓦楞紙包覆、構成一棵巨樹造型的展示層架，充滿巧思。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

今年僑信國小美術班畢業成果展，展出作品豐富多元令人驚艷。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

僑信國小美術班即日起至12月30日在員林美術館展出「藝‧極棒」畢業成果展，19日上午將舉辦開幕式活動，今年展出作品豐富多元令人驚艷，展場中立體樹、立體主題牆都十分搶眼吸睛，表達美術班學子們在藝術世界中透過想像力無限冒險的奇幻旅程。

僑信國小校長黃榮森表示，僑信美術班第24屆畢業成果展，今年展出作品包括繪畫、漫畫、水墨、版畫、平面設計、立體造型與複合媒材，作品內容多元，每一件作品都展現出孩童豐富的想像力及優異的創造力，引領觀賞者走進充滿童趣的幻想國度，歡迎各界前往參觀欣賞。

走進展場，首先映入眼簾的是「柱藝．有棵好大的樹」的立體作品，由師生以收集校園裡的冷氣機包裝紙箱進行裁切，以組裝教具「塑膠花片」概念，利用卡榫拼組零件方式，構成一棵巨大紙樹，將原先矗立展場內進門處的樑柱包覆起來，且兼具展示層架功能，擺放由小方塊拼貼，精心設計而成的各式立體造型動物。

主題牆則是學生們運用平面繪畫、珍珠板拼貼與紙藝立體造型，組合而成的集體創作─「藝．極棒的冒險之旅」。衝出畫面外的跑車，車身繪有藝術大師洪易、梵谷、草間彌生、馬諦斯、畢卡索與凱斯．哈林作品風格的圖案，由藝術家擔任駕駛，帶領孩子們體驗精彩豐富的藝術之旅。

主題牆左右兩側則以紙板製作出高低參差的樹木，布置成森林樣貌，與展場進門處的大樹相呼應，展出立體造型動物與石膏版畫作品「台灣特有種動物」，另有獨立展區「創藝．吾集線」展出手藝精巧的釘線畫作品，極具巧思、多樣化的展出作品令人看得目不暇給。

黃榮森指出，僑信國小美術班的學生歷經求學階段，對藝術有更廣闊、深入的認識，老師們也極重視學生對於多樣化藝術表現形式的包容與欣賞能力，並指導學生嘗試在作品中展現多樣的創意手法。

黃榮森說，僑信國小美術班，每年12月固定在員林美術館舉辦畢業班成果展，此次參展作品每一件都是孩子們經歷無數次的創意激發後，創作的豐碩成果，更是孩子藝術夢想的實現。作為今年最後一場壓軸展覽，呈現出多元、自由的創意與清新的活力，將帶給觀賞者豐富且深刻的視覺感受。