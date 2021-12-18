四大公投今天投票，中廣董事長趙少康上午前往市場掃街催票，趙表示，公投投票日可以宣講，把握在最後機會，分秒必爭、奮鬥到底，鼓勵民眾出門投票，否則此次就會變成最後一次公投，他預測公投應是「驚險擦邊過關」。國民黨副主席連勝文則說，相信關心食安的民眾一定會出門投票。

為衝刺公投投票率，中廣董事長趙少康上午和台北市議員游淑慧、羅智強、徐巧芯、市議員參選人張煥霖前往五分公園和市場掃街，趙說，若公投過關，行政院要負責，至於國民黨，基本上大家都很盡力，將士用命，應該是會過關，根據民調，應該是「驚險擦邊過關」。

若投票率不高，之後是否還有宣講活動，趙少康說，若投票率情況不好，不排除再舉辦宣講催票，反正到下午4點前都可宣講，會奮鬥到最後一刻。游淑慧則說，收到部分區域回報，早上投票率不錯，上午也有很多人是投完票來到市場。

連勝文上午前去台北科技大學投票，投完票後受訪時說，他表示，他曾生過重病，對食安非常關心，所以一定要出來投票，新北市長侯友宜鼓勵大家出門投票，他相信跟他有同樣想法的民眾也會出門投票，感謝不畏天寒的民眾，至於投票率，可能要到中午過後才會知道。