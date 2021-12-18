王力宏優質偶像形象一夕崩毀，多品牌相繼解約代言。（微博截圖）

12月17日晚，王力宏前妻李靚蕾發長文控訴王力宏，稱遭受王力宏以及家人冷暴力，直言其出軌且私生活混亂，甚至還和人妻的關係不清不楚，文章訊息含量巨大，令王力宏愛家好男人的形象一夕崩毀，許多品牌包括：英菲尼迪（汽車）、讀書郎（教育機構）、周大生（珠寶飾品）等也迅速切割，相繼解約代言。

綜合陸媒報導，今天（18日）凌晨，剛代言2天的品牌方「英菲尼迪」宣佈與他解約，表示終止與王力宏合作。據悉，12月15日王力宏宣佈離婚，16號立刻現身參加英菲尼迪的活動宣佈合作，這也是他官宣離婚後首次公開露面。17日深夜李靚蕾發文控訴王力宏出軌召妓等消息，18日凌晨1點多，英菲尼迪宣佈和王力宏終止合作。

「讀書郎」也宣佈已和王力宏終止合作。「周大生」官微發文宣佈「周大生珠寶與王力宏先生的廣告合作協議已於2021年11月30日到期，後續不再合作。」

李靚蕾在長文中透露，自己與王力宏剛結婚的時候就簽訂了各種不平等條約，婚後共同賺的錢也轉移的很乾淨，房子、車子、公司均與自己無關，深怕自己佔到便宜。婚後李靚蕾也徹底淪為生育工具，一直處於備孕，懷孕，生子，養兒育女上，很少有屬於自己的時間。

李靚蕾稱自己也沒想到自己會有一天過上這樣的日子，她以為她會和王力宏有一個幸福的小家，完成自己一直以來的溫馨家庭夢想，誰知婚後的生活卻是獨自帶孩子的時間多於一家人在一起，但她還是選擇了理解，但到頭來所換來的卻是對方的想要「單身」生活。

更讓人想不到的是，李靚蕾的長文中，竟然還有一些王力宏「感情」方面的事情，婚後王力宏與多位女性保持不正當的男女關係，私生活混亂，甚至在李靚蕾懷著孩子快要生了，也不例外。但自己為了孩子，為了家庭一再忍讓，沒想到對方變本加厲。

至於如此堅決地想要離婚，則是因為王力宏遇到了自己喜歡的人，不想讓自己喜歡的人當小三。而李靚蕾不願意離婚王力宏就用各種語言霸凌，甚至羞辱她，孩子親友面前捏造事實詆毀自己。

如今李靚蕾把這些都說出來，是希望不要有其他女生跟自己有一樣的經歷了。最後還祝福王力宏可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起。

王力宏事件曝光後，他的形象也一落千丈。出道多年的王力宏，可以說是大眾心目中的優質偶像，但私生活裡做了這麼多毀三觀的事，許多品牌商擔心商譽受到牽累，立刻取消其商業代言。