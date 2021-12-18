苗栗縣議會議長鍾東錦有意參選下屆縣長，其動態備受外界關注。（鍾東錦服務團隊提供／李京昇苗栗傳真）

1218公投案登場，苗栗縣議會議長鍾東錦早上10點多，前往南庄鄉南富社區投票所投票，低調現身只有私人助理陪同，前後不到10分鐘就完成投票。

鍾東錦有意參選下屆縣長，因此其動態備受外界關注，近期苗栗縣各大活動、公投宣講等，都能夠看見鍾東錦勤跑的身影。

不過今天公投投票，鍾東錦悄悄現身在家鄉南庄，並在助理陪同下完成投票，他簡單向工作人員問候與致意後，前前後後花不到10分鐘，就趕往下個行程。