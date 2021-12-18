不到10分鐘！苗栗議長鍾東錦低調完成公投投票 11:532021/12/18 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣議會議長鍾東錦上午10點多完成公投投票。（鍾東錦服務團隊提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣議會議長鍾東錦有意參選下屆縣長，其動態備受外界關注。（鍾東錦服務團隊提供／李京昇苗栗傳真） 1218公投案登場，苗栗縣議會議長鍾東錦早上10點多，前往南庄鄉南富社區投票所投票，低調現身只有私人助理陪同，前後不到10分鐘就完成投票。 鍾東錦有意參選下屆縣長，因此其動態備受外界關注，近期苗栗縣各大活動、公投宣講等，都能夠看見鍾東錦勤跑的身影。 不過今天公投投票，鍾東錦悄悄現身在家鄉南庄，並在助理陪同下完成投票，他簡單向工作人員問候與致意後，前前後後花不到10分鐘，就趕往下個行程。 屏東縣長潘孟安完成投票 不忘行銷地方觀光 江聰淵投票 對宜蘭縣公投有信心 #鍾東錦 #縣長 #議長 #苗栗 #公投投票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 08:562021/12/18 政治 郭國文7點半投票所排隊搶頭香 投完票衝牛墟宣講 09:432021/12/18 政治 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 傅崐萁偕妻徐榛蔚前往投票 期盼結果「天佑台灣」 10:462021/12/18 政治 沈迺訓快評》民進黨被害妄想症又發作 07:342021/12/18 快評 決戰1218》民進黨推直播節目 連線神秘嘉賓催票 10:242021/12/18 政治 1218公投》以恐嚇訊息影響投票 蘇偉碩告發陳吉仲違反公投法 04:102021/12/18 焦點要聞 香港立法會選舉明投票 僅3人自稱民主派 04:102021/12/18 焦點新聞 公投投票日 陳明文籲民眾站出來為台灣未來做正確決定 10:182021/12/18 政治 完成公投投票 翁章梁：請大家支持政府出來投票 09:272021/12/18 政治 決戰1218》前總統陳水扁完成投票 笑稱「相信投票率不會太差」 09:172021/12/18 政治 政治熱門新聞 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 決戰1218》民眾控公投票遭提前蓋「不同意」台北市選委會回應了 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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