大陸一名網紅直播主「小馬探花」，以「偷拍性交易過程」為題材進行直播，在網路上擁有不錯流量，但疑因惹火色情業者，日前一次直播到一半，突然被一群惡煞持棍棒闖入狂打，讓原本的性交易直播，變成暴力直播，網友看到畫面不禁調侃小馬：「買春直播生涯結束了」。

「小馬探花」直播買春直播，因為對象五花八門，加上少有類似題材直播，在大陸色情論壇有一定的支持聲量。但此舉也疑引發色情業者不滿，日前在一次直播中，突遭多名壯漢闖入直播的飯店房間，持棍對他痛打一頓，此畫面事後也流出。

畫面中可見，這群壯漢一進入房間就飆罵「傳播淫穢」，並說：「你搞到我們了」、「玩女孩子還拍視頻」。壯漢對小馬痛毆後，開始在飯店內尋找隱藏的攝影機，場面相當混亂。

「小馬」過程中一再對壯漢們解釋，沒將影片上傳到網路，但壯漢不相信怒斥：「沒發網上？要不要我馬上給你打開（電腦）？」。經壯漢一再質問，小馬才改口，表示影片都是別人上傳的。

畫面影片曝光後，網友感嘆小馬的「探花」生涯應該玩完了，但也有網友認為壯漢這樣做可能違法，叫警察來反而被一網打盡「這個囂張跋扈的黑社會不拔掉？破門而入打人恐嚇？」，也有網友認為應該是色情交易集團嚇唬小馬的手段，藉此敲詐一筆錢。