為了減少空氣汙染影響，環保署在去年針對汰舊換成7期燃油機車或電動機車祭出最高5000元的補助，但據統計，從去年1月至今年9月為止，其中多數選擇汰換成燃油機車，比率達87％、達46萬2686輛，挨批減碳「倒退嚕」，為了鼓勵汰換成電動機車，環保署近期除了規劃明年淘汰舊燃油機車給予2000元補助外，若汰換成電動機車，還可取得碳權憑證，未來擬可在碳交易平台上出售。

環保署副署長蔡鴻德表示，一部機車若汰換成燃油車或電動車，之間的排碳量差距為2.3噸，因此規劃把這2.3噸的碳排差距變成憑證，目前規劃在明年汰換成電動機車的民眾就能取得憑證。

「抵換機制與碳費不同」，蔡鴻德說，如以現行多數的環評案，皆要求開發單位要取得至少10％的碳抵換量，雖然開發單位可以透過如減排等方式獲得抵換量，但如果無法達成時就要從其他地方取得，因此「需求較供應大出許多」。

但蔡鴻德提及，雖然現行規劃汰換成電動車會取得碳權憑證，但由於公開的碳交易市場機制尚未完備，因此可能要等到市場機制完備後，民眾才能在碳交易平台出售，但如在上面交易是否要收取手續費或是如何交易等細節仍待後續規劃與討論。