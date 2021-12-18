國民黨民主守夜活動

四大公投今(18日)投票，截止時間為16時，國民黨昨(17日)晚在自由廣場舉辦「民主守夜」，晚會快結束前有個意外插曲，也前來參加「民主守夜」晚會的知名民歌歌手蔡琴上台高歌。國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強今(18日)更在臉書透露一段「祕密」，其實之前他最崇拜的偶像歌手蔡琴，過去就曾到自由廣場看他，為何沒有把照片PO出來，是因為知道這樣會造成她的困擾，現在台灣有一群非常兇狠的網軍。

羅智強在臉書指出，昨天感動又驚喜的，蔡琴到自由廣場，用她的歌聲為我們加油打氣，「琴姐不是國民黨邀請來的，是自己主動來到會場，我非常清楚她為什麼要站出來，絕對不是為了國民黨，就是單純的不捨得台灣這塊土地和人民」。

羅智強更進一步表示，其實蔡琴之前就來自由廣場看過他，但並沒有把照片發出來，是因為知道這樣會造成對方的困擾，「現在台灣有一群非常兇狠的網軍，誰敢站出來說話，就要承受千刀萬剮的霸凌」；他說，自己最崇拜的偶像歌手來探望，對他來說就已經是最好的鼓勵了，實在不願意、也不希望蔡琴捲入這些紛爭受傷，但結果蔡還是主動站出來，其實一方面覺得驚喜開心，一方面欽佩她的胸懷，另一方面卻也為她感到擔心和不捨得。

最後，羅智強也謝謝大家陪他走過這49夜的街頭夜宿，「只剩下最後一哩路，就是走進投票所！」此篇文曝光僅4小時的時間，已有4.2萬人按讚，更有破千則留言，很多網友都說「你的付出大家都深深感謝」、「投下神聖的一票，為自己也為台灣盡一份心力」、「蔡琴果然是我的偶像，睿智」、「溫暖的歌聲溫暖的心，謝謝妳」、「謝謝你不懈的努力」。