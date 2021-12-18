王力宏離婚後，遭李靚蕾起底私生活混亂，引起各界關注討論。對此，律師賴瑩真也分享常見的5個離婚體質，引起網友討論，其中大家最受不了的就是「媽寶」這點，另也有網友看完以後笑虧說，王力宏好像都中了！

律師賴瑩真今在臉書上發文表示，不管是男人，還是女人，離婚常見的體質有5種，分別是「時間管理大師」、「媽寶」、「摳門」、「（冷）暴力」、「嫖」以及「賭」。並在文末備註了王力宏。

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，「媽寶就算了，還是個渣男」、「媽寶真的不okay」、「媽寶絕對是不行」、「原來是老司機」、「當年的男神崩壞了」、「這男的全中了」、「『嫖』向北方」、「婚後不想對家庭負責」。

另有網友很認同李靚蕾貼文中提到的觀點，「看完李靚蕾的全文，覺得前段寫女性在婚姻中的角色選擇與家事有償代價的概念，根本就媲美教科書的應用！」許多網友看了則是很心疼她，直呼她根本被當作傳宗接代的工具。