台北市長柯文哲。（張立勳攝）

台北市防疫旅館爆出相鄰房客感染確診，市長柯文哲18日表示，在返台檢疫「7＋7」政策的基礎上要盡量防守，除了改善旅館通風設備、精進送餐SOP，他指出，沒有一場戰役是防守打贏的，目前看起來AZ打2劑對Omicron抵抗力不夠，呼籲大家快去打滿2劑疫苗。

柯文哲今前往金甌女中投票後，面對防疫旅館爆出疫情，他表示，從數字看起來，目前全世界有第4波感染，去年第1波是秋冬季，第2波是印度那一次真的很慘，死傷慘重，第3波是Delta病毒，第4波又開始在爬了，一方面進入秋冬季，另外Omicron也有關係。

柯文哲指出，不要看台灣沒什麼案例，全世界是上升的，美國狀況1周有80萬人以上感染、死超過8000人，疫情在全世界非常嚴重，每天從國外進來的，就算打2劑疫苗，沒有保證不會感染，只是感染力比較低，大概每天平均有10人從國外入境台灣時被發現感染，這些人都是打過疫苗。

他說，旅館防疫措施沒有醫院那麼嚴謹，包括通風設備，很清楚不管是台北或桃園案例，專家一看就是旅館內感染，但要改善硬體相當困難，通風設備好幾個房間共用1套，沒有做隔絕的話，透過天花板通風系統互相傳染。

柯文哲還說，另外就是人員管理，門不能同時打開，開了會傳過去，送東西的人不能摸門把，通風設備雖然要改善相當困難，但要盡量做一些矯正，送東西的SOP要精進，目前「7＋7」政策危險度會更高，但不可能改了，房間已經訂下去，一改一定大亂，7＋7政策是硬著頭皮去做，在這基礎上，我們防疫政策要盡量防守，不過，沒有一場戰役是防守打贏的，所以還沒打滿2劑民眾拜託快去打，打滿2劑經過5個月也快去接種第3劑，目前看起來AZ打2劑對Omicron抵抗力還是不夠。