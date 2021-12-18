四大公投案今日（18）上午8點整開始投票。無黨籍立委高金素梅表示，她已於上午10點投完票，她疑因前晚宣講2個多小時而染風寒，導致她昨天早上已快沒聲音，故昨日助理不再讓她上車宣講，她只好將公投小戰車調回南部播音，並在家透過通訊軟體催票。高金強調，靜待民主向上提升或向下沉淪的結果。

高金素梅今日上午10點42分在臉書發文指出，她已於10點投完票。高金表示，前天晚上她在公投小戰車上講了2個多小時，或許是受到風寒，昨天早上她快沒聲音了，因此最後一天，助理不讓她再上車宣講，將公投小戰車調回南部播音，她只能在家用Line催票。

高金素梅直言，投完票了，民主向上提升或向下沉淪，靜待開票結果，而她也將把握投票結束前的這段時間，繼續努力催票。

此文發出後1小時即獲得超過1萬個讚、近400則留言與超過120次分享。網友紛紛回應：「我們都有看到高金委員的努力，非常感動也非常不捨！」「辛苦了！已投票。請多保重！」「高委員謝謝妳的辛苦，我們都投完票了」、「要保重身體，妳這樣我們很不捨」、「不要讓我們大家心疼，要好好照顧自己」、「看到妳拚成這樣，除了不捨還是不捨」。