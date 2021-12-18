台股17日早盤儘管受到美股出現較波動而出現走跌，但隨後出現買盤進場承接，加上部分權值股走勢轉強，且電子股成交占大盤比重約六成，支撐大盤由黑翻紅，終場以上漲26.85點，收在17812.59點。成交量為3474.38億元。周線收黑。

安聯投信台股團隊表示，近期台股仍呈現震盪盤整格局；就基本面而言，整體表現正向。根據安聯投信台股團隊預估，台股企業整體獲利有望達3.4兆元，明顯高於2016到2020年、且部分產業仍有機會持續上修，有助支撐台股後市。

安聯投信台股團隊表示，由於供應鏈短缺問題仍在，在供給面仍相對緊俏、需求持續增溫的情勢下，加上缺工、海運等問題仍在，還是相對有利相關產業的基本面。

安聯投信表示，科技股仍是台灣最重要、也是扎根很深的產業，非科技類股也有一些機會，看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著時間進入 2021 年終，第四季及明年第一季淡季可能對供應鏈的影響大多已反映，而且預期明年第一季晶圓代工、電源管理 IC、ABF 載板以及矽晶圓仍將維持供不應求，顯示整個上游電子供應鏈淡季不淡。

回到投資主軸，安聯投信台股團隊表示，策略上，投資仍宜聚焦在 2022 年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含 ABF 載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

至於在近期可能牽動市場的風險因子方面，安聯投信台股團隊表示，一是美股部分高價股出現較大波動，或有可能成為壓抑台股投資氛圍；其次因為年底包括交投、訊息等都相對清淡，此一情勢也容易讓市場對特定資訊的反較變得為敏感。

另一方面，包括中國官方調控政策後續對於經濟前景可能的潛在影響，以及中國舉辦冬奧可能面臨的挑戰等，也都需要持續關注。