知名偶像歌手深夜遭前妻「毀滅式發文」爆出混亂關係，曾帶女生回家過夜、約砲，甚至被拍到召妓等。精神科醫師分析表示，臨床上喜歡外遇、性關係複雜者，多為戲劇性人格、自戀型人格，對於有形象包袱而無法做自己者，也可能因無處發洩，而陷入性關係複雜的局面。若另一半想嘗試挽救關係，可進行夫妻協談，找出婚後的溝通模式，但若在一起太痛苦，則建議分開，畢竟沒有人需要委屈。

開業精神科醫師楊聰財表示，臨床上的經驗顯示，喜歡外遇、性關係複雜者，一般來說多為戲劇性人格、自戀型人格。對於需要維持良好形象，被偶像化、神化者，更可能因為無法做自己，在生活上沒有好的紓壓方式而陷入性關係複雜的局面，尤其對男性而言，每26分鐘就想過1次和性有關的念頭，可能因此到處拈花惹草、搞女人。

楊聰財表示，對被出軌者而言，婚姻被外人介入，可能會陷入自我懷疑的狀態，感覺自己的城堡被攻陷，容易焦慮、憂鬱、不快樂。針對這類對象，精神科醫師會建議先稍安勿躁，不要自亂陣腳，設法建立「親友軍師團」提供意見，在風暴中保有冷靜的思考，或找精神醫療計入，有需要時可安排心理師協談，婚姻關係應是「在一起求幸福，分手求祝福」。

面對出軌，人人都有感情上的抉擇。楊聰財表示，當今的女性比較獨立，有些人會希望重拾婚姻，有些人則希望分開。他建議，若2人在一起有套多痛苦、不堪、不平等的對待，沒有人需要委屈自己，在不恰當的關係中，家族間的互動也會不舒服，應「不合就離開」。不過，萬一2人育有小孩，分開時應留意孩子的權益不要受到影響。

若在另一半出軌後，仍想嘗試維持婚姻關係，楊聰財表示，一定需要雙方共同努力做出改變，很多人婚姻關係出問題時會接受夫妻協談，去建立婚後的溝通模式，重新檢視2人的關係、感情溫度，避免進入「老夫老妻症候群」，相關療程大約需進行半年到1年，若夫妻有需要，可尋求相關資源求助。